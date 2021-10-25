Путин подписал закон об исполнении бюджета ПФР за 2020 год

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) за 2020 год с профицитом 575,6 миллиарда рублей. Это следует из документа на официальном портале правовой информации в понедельник, 25 октября.

Доходы фонда за прошлый год составили 10 триллионов 303,3 миллиарда рублей, или 98 процентов от прогнозных объемов. Из них в части, не связанной со средствами для финансирования накопительной пенсии, 10 триллионов 258,9 миллиарда рублей, или 98,1 процента.

Расходы бюджета ПФР в 2020 году составили 9 триллионов 727,7 миллиарда рублей, или 98,5 процента к уточненной сводной росписи. В части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, 9 триллионов 691,9 миллиарда рублей, или 98,6 процента.

Профицит бюджета фонда за прошлый год составил 575,6 миллиарда рублей. Сумма межбюджетных трансфертов ПФР из федерального бюджета составила 4 триллиона 786,8 миллиарда рублей, из региональных — 2,1 миллиарда рублей, отмечается на портале.

20 октября Путин заявил, что правительство должно представить меры для защиты сельхозпроизводителей и по сдерживанию цен на продукты. Российские производители могут захотеть повысить цены при увеличении стоимости удобрений, производимых на основе газа, предупредил он.

Кабмин и лично премьер-министр России Михаил Мишустин должны организовать эту работу, подчеркнул президент. Им, по словам главы государства, следует создать комплекс мер, направленных на нивелирование негативных последствий на мировых рынках.