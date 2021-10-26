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Спрос на аренду жилья в Москве снизился в осенний период

Ирина Игнатенко

Общество
Спрос на аренду жилья в Москве снизился в осенний период
Фото: freepik.com

Спрос на долгосрочную аренду жилья в Москве с начала этой осени падает по сравнению с летом, при этом он выше показателей 2020 года. Об этом сообщила эксперт аналитики ЦИАН Виктория Кирюхина.

Она отметила, что активность потенциальных арендаторов на рынке долгосрочной аренды в Москве оказалась в июле на 15 процентов выше, чем в июне. В августе прирост относительно июля составил 31 процент.

Эксперт отметила, что в сентябре в сравнении с августом отмечено падение на уровне 10 процентов. Аналогичное снижение спроса зафиксировано и в октябре.

Она добавила, что летом 2021 года спрос на посуточную аренду жилья в Москве оказался на 16 процентов выше, чем летом 2020 года, и на 8 процентов выше, чем в 2019 году. По ее словам, основной прирост активности фиксировался во второй половине августа, во многом его сформировали студенты, которые подбирают жилье на предстоящий учебный год, передает РИАМО.

До этого Виктория Кирюхина назвала среднюю стоимость аренды жилья в Москве.

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