Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Комендантский час введут в Хакасии с 28 октября из-за COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Комендантский час введут в Хакасии с 28 октября из-за COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Хакасия введет с 28 октября по 7 ноября комендантский час из-за ситуации с коронавирусом, в рамках которого жители не смогут выходить из дома с 22:00 до 06:00. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов во вторник, 26 октября.

— Принято решение внести изменения в постановление правительство республики № 102, данные изменения будут действовать с 28 октября по 7 ноября. Приостанавливается работа городского общественного транспорта в Абакане, Саяногорске, Черногорске, — рассказал политик.

Водители служб такси смогут работать при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Республика также полностью ограничит на данный период работу торговли, сферы услуг и общественного питания.

Под исключения попадают лишь аптеки, предприятия с товарами первой необходимости, а также осуществляющие доставку компании, приводит слова Коновалова ТАСС.

1/2
2/2

За последние сутки в России выявили 36 446 новых случаев COVID-19. При этом у восьми процентов не обнаружены клинические признаки заболевания.

Количество смертельных случаев составило 1106. Российские врачи при этом вылечили от коронавируса 26 973 пациента.

Читайте также:
комендантский часКоронавирусХакасия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте