Комендантский час введут в Хакасии с 28 октября из-за COVID-19

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Хакасия введет с 28 октября по 7 ноября комендантский час из-за ситуации с коронавирусом, в рамках которого жители не смогут выходить из дома с 22:00 до 06:00. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов во вторник, 26 октября.

— Принято решение внести изменения в постановление правительство республики № 102, данные изменения будут действовать с 28 октября по 7 ноября. Приостанавливается работа городского общественного транспорта в Абакане, Саяногорске, Черногорске, — рассказал политик.

Водители служб такси смогут работать при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Республика также полностью ограничит на данный период работу торговли, сферы услуг и общественного питания.

Под исключения попадают лишь аптеки, предприятия с товарами первой необходимости, а также осуществляющие доставку компании, приводит слова Коновалова ТАСС.

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За последние сутки в России выявили 36 446 новых случаев COVID-19. При этом у восьми процентов не обнаружены клинические признаки заболевания.

Количество смертельных случаев составило 1106. Российские врачи при этом вылечили от коронавируса 26 973 пациента.