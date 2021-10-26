Сергей Собянин утвердил план благоустройства территории у трех станций МЦД-2

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территорий у станций Москворечье, Курьяново и Перерва второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.



Согласно проекту, будет благоустроена территория, прилегающая к станциям Москворечье, Курьяново и Перерва МЦД-2: участок от улицы Ереванской до платформы Перерва площадью 174,53 гектара. Платформы на станциях Перерва и Москворечье подвергнут реконструкции. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.



На станциях Курьяново и Перерва будут возведены пешеходные переходы с конкорсами, а возле станций Москворечье, Курьяново и Перерва планируется организовать дополнительные наземные пешеходные переходы и зоны посадки (высадки) пассажиров. Навесы «сухие ноги» позволят пассажирам пройти от выходов со станций до остановок общественного транспорта, не опасаясь дождя, передает агентство городских новостей «Москва».



Ранее, 26 октября, в пресс-службе Московской железной дороги сообщили о завершении работ по подготовке станций к зимнему периоду на станциях Московских центральных диаметров (МЦД). Для комфортного передвижения пассажиров на 65 станциях МЦД, а также на восьми вокзалах, находящихся в пределах диаметров, входные группы и оконные проемы подготовили к работе зимой.