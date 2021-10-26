Попова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах России

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Заболеваемость коронавирусом, превышающая средние показатели по стране, наблюдается в 32 регионах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 26 октября.

— В 32 регионах по итогам прошедшей недели мы видим и растущую заболеваемость, и заболеваемость, превышающую среднероссийские показатели на разное количество процентов. Но это тоже очень важный показатель, что таких регионов 32, — рассказала представитель ведомства.

В целом рост случаев зафиксирован в 83 субъектах, а динамики нет лишь в Башкортостане и Чукотке, добавила она. Бессимптомные случаи COVID-19, по ее словам, не выявляют в 11 регионах, что может быть сигналом о плохом охвате тестирования на заболевание.

На заболеваемость ОРВИ, как уточнила глава Роспотребнадзора, в стране приходится 78 процентов случаев, на внебольничные пневмонии этиологии COVID-19 — 13 процентов, а на бессимптомные формы — девять процентов. Доля внебольничных пневмоний превышает уровень в 30 процентов в Саратовской области, Адыгее, Марий Эл, Северной Осетии и Калужской области, приводит слова Поповой ТАСС.

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За последние сутки в России выявили 36 446 новых случаев COVID-19. При этом у восьми процентов не обнаружены клинические признаки заболевания.

Количество смертельных случаев составило 1106. Российские врачи при этом вылечили от коронавируса 26 973 пациента.