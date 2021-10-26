Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах России

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Заболеваемость коронавирусом, превышающая средние показатели по стране, наблюдается в 32 регионах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 26 октября.

— В 32 регионах по итогам прошедшей недели мы видим и растущую заболеваемость, и заболеваемость, превышающую среднероссийские показатели на разное количество процентов. Но это тоже очень важный показатель, что таких регионов 32, — рассказала представитель ведомства.

В целом рост случаев зафиксирован в 83 субъектах, а динамики нет лишь в Башкортостане и Чукотке, добавила она. Бессимптомные случаи COVID-19, по ее словам, не выявляют в 11 регионах, что может быть сигналом о плохом охвате тестирования на заболевание.

На заболеваемость ОРВИ, как уточнила глава Роспотребнадзора, в стране приходится 78 процентов случаев, на внебольничные пневмонии этиологии COVID-19 — 13 процентов, а на бессимптомные формы — девять процентов. Доля внебольничных пневмоний превышает уровень в 30 процентов в Саратовской области, Адыгее, Марий Эл, Северной Осетии и Калужской области, приводит слова Поповой ТАСС.

1/2
2/2

За последние сутки в России выявили 36 446 новых случаев COVID-19. При этом у восьми процентов не обнаружены клинические признаки заболевания.

Количество смертельных случаев составило 1106. Российские врачи при этом вылечили от коронавируса 26 973 пациента.

Читайте также:
КоронавирусРоссияАнна Попова
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте