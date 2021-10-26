Около семи тысяч обманутых дольщиков восстановят в правах за счет бюджета Москвы

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Почти семь тысяч обманутых дольщиков смогут восстановить права с помощью денежных средств бюджета столицы в 2022-2024 годах. Об этом рассказала председатель комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Анастасия Пятова во вторник, 25 октября.

По ее словам, финансирование достройки проблемных жилых домов заложено в городской бюджет на указанный период.

— По итогам 2021 года за счет средств городского бюджета планируется восстановить в правах 1,2 тысячи дольщиков, а в 2022-2024 годах —6,8 тысячи дольщиков, — заявила Пятова.

Она добавила, что в настоящий момент решено достроить девять проблемных объектов. Это 21 корпус, общая площадь которых составляет 556 тысяч квадратных метров. Количество обманутых горожан в них оценивается в 2,3 тысячи.

При этом из них в отношении семи домов в столице уже состоялись заседания суда.

До этого стало известно, что московский фонд защиты прав дольщиков подписал договор с компанией «МСУ-1» для завершения строительства проблемного жилого комплекса «Остров Эрин» в ТиНАО.

Уточняется, что компанию для соглашения договора выбирали по результатам открытого конкурса.