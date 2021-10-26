Строительство объектов в Москве не прекратится в выходные дни

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Строительство недвижимости в столице не остановят в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом заявили в пресс-службе департамента строительства Москвы во вторник, 26 октября.

В ведомстве уверили, что рабочие на объектах соблюдают все необходимые ограничительные меры против распространения коронавирусной инфекции в городе.

— Строительство объектов городского заказа в период нерабочих дней будет выполняться в полном объеме. Приостановку строительства всех объектов адресной инвестиционной программы и программы реновации осуществлять не планируется, — передает РИА Новости сообщение департамента.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что городские социальные учреждения будут работать в особом режиме с 28 октября по 7 ноября из-за осложнения ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Она отметила, что такие меры эффективно покажут себя в борьбе с пандемией.

По словам заммэра, для москвичей доступны 50 точек экспресс-тестирования на коронавирус. Они будут открыты в нерабочие дни в торговых центрах, транспортно-пересадочных узлах и центрах госуслуг.