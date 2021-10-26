«Негодяи крайние»: Лукашенко обеспокоило появление танков на границе Белоруссии

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обеспокоен появлением на западной границе Белоруссии танков Leopard. Об этом он сообщил 26 октября в ходе поездки в Лиду (Гродненская область).



— Вы прекрасно видите. Вы тут больше на западе, чем все остальные, и видите, что происходит и что от нас хотят. Вчера уже «Леопарды» подкинули к нашей границе — танки, — передает слова Лукашенко БелТа.



В этой связи глава Белоруссии обратился к своему помощнику — инспектору по Гродненской области Юрию Караеву, попросив его следить за обстановкой и «вовремя подсказывать».

— Негодяи крайние. Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь, — добавил Лукашенко.



В понедельник, стало известно, что Польша в связи с ростом числа нелегальных иммигрантов привлечет для охраны границы с Белоруссией еще около 2,5 тысячи военнослужащих, увеличив их численность до 10 тысяч. Кроме того, польская сторона отправляет в приграничный город Бяла-Подляска на танках Leopard подразделения 10-й бронекавалерийской бригады. Также в ходе учений в Литве близ границ Белоруссии были задействованы американские танки Abrams и немецкие Leopard.



В конце сентября Лукашенко заявлял, что Польша разворачивает целые корпуса иностранных войск у государственных границ.