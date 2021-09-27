Лукашенко обвинил Польшу в развороте целых корпусов войск у границ с Белоруссией

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша разворачивает целые корпуса иностранных войск у государственных границ. Об этом в понедельник, 27 сентября, пишет белорусское агентство БелТА.

До этого Лукашенко заявил, что Белоруссия не предъявляет территориальных претензий соседним странам, хотя исторически несколько городов и были белорусскими землями.

В августе белорусский лидер сообщил, что Польша инициировала пограничный конфликт и нарушила государственную границу республики. По его словам, польские пограничники стреляли поверх голов мигрантов и «выдавили» их на белорусскую границу.

До этого, 19 августа, польские и белорусские пограничники окружили группу нелегальных мигрантов и не пропускали их ни в одну из стран. Польское телевидение сообщало, что беженцы находились вблизи населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Они предпринимали попытки нелегально перейти через границу.