Лукашенко сообщил, что Белоруссия не претендует на земли соседних стран

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Белоруссия не предъявляет территориальных претензий соседним странам, хотя исторически несколько городов и были белорусскими землями. Об этом в пятницу, 17 сентября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он сообщил, что стране не нужны чужие земли, ей хватает своих. В отношениях с другими государствами она стремится к миру и дружбе. И даже не вспоминает о некоторых исторических моментах.
— Мы даже не напоминаем сегодня им, что Белосток и Белосточчина - это белорусские земли, что Вильна (раньше так назывался Вильнюс - прим. «ВМ») — это тоже белорусский город и земли вокруг. Мы же об этом не говорим, — рассказал Лукашенко на форуме патриотических сил «Символ единства», который посвящен Дню народного единства.
По его словам, основы для белорусского народа — это внутриконфессиональное равновесие и межнациональное единство. С общей исторической памятью и страной белорусский народ живет и продолжит жить всегда, передает его слова Telegram-канал «Пул первого».
В августе Лукашенко заявил, что Польша инициировала пограничный конфликт и нарушила государственную границу республики. По его словам, польские пограничники стреляли поверх голов мигрантов и «выдавили» их на белорусскую границу.
До этого, 19 августа, польские и белорусские пограничники окружили группу нелегальных мигрантов и не пропускали их ни в одну из стран. Польское телевидение сообщало, что беженцы находились вблизи населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Они предпринимали попытки нелегально перейти через границу.
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Советское мороженое
Свидания
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Дали
ЭКО