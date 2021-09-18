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Лукашенко сообщил, что Белоруссия не претендует на земли соседних стран

Михаил Алимов

В мире
Лукашенко сообщил, что Белоруссия не претендует на земли соседних стран
Фото: Администрация президента РФ

Белоруссия не предъявляет территориальных претензий соседним странам, хотя исторически несколько городов и были белорусскими землями. Об этом в пятницу, 17 сентября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он сообщил, что стране не нужны чужие земли, ей хватает своих. В отношениях с другими государствами она стремится к миру и дружбе. И даже не вспоминает о некоторых исторических моментах.

— Мы даже не напоминаем сегодня им, что Белосток и Белосточчина - это белорусские земли, что Вильна (раньше так назывался Вильнюс - прим. «ВМ») — это тоже белорусский город и земли вокруг. Мы же об этом не говорим, — рассказал Лукашенко на форуме патриотических сил «Символ единства», который посвящен Дню народного единства.

По его словам, основы для белорусского народа — это внутриконфессиональное равновесие и межнациональное единство. С общей исторической памятью и страной белорусский народ живет и продолжит жить всегда, передает его слова Telegram-канал «Пул первого».

В августе Лукашенко заявил, что Польша инициировала пограничный конфликт и нарушила государственную границу республики. По его словам, польские пограничники стреляли поверх голов мигрантов и «выдавили» их на белорусскую границу.

До этого, 19 августа, польские и белорусские пограничники окружили группу нелегальных мигрантов и не пропускали их ни в одну из стран. Польское телевидение сообщало, что беженцы находились вблизи населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Они предпринимали попытки нелегально перейти через границу.

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