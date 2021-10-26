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Мурашко заявил, что темпы прироста зараженных COVID-19 сократились на шесть процентов

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Мурашко заявил, что темпы прироста зараженных COVID-19 сократились на шесть процентов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией снижаются в России. За последнюю неделю зафиксирован спад показателей с 16 процентов до 10–10,5 процента. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник, 26 октября.

Он отметил, что в настоящий момент состояние около 11 процентов госпитализированных с заболеванием россиян оценивается как тяжелое.

— Последнюю неделю мы видим, что темпы прироста заболеваемости благодаря уже введенным в ряде субъектов РФ ограничительным мероприятиям несколько снизились. Если раньше мы говорили, что эта цифра прироста составляла где-то до 16 процентов в неделю, то за последнюю неделю этот прирост составил в пределах 10–10,5 процента, — уточнил министр.

Михаил Мурашко добавил, что медицинские учреждения первого звена оказания помощи в настоящий момент перегружены. Из-за этого власти обращаются к студентам высших и средних образовательных организаций для усиления системы здравоохранения.

Также министр подчеркнул, что увеличение числа заболевших коронавирусом фиксируют в стране более месяца, пишет ТАСС.

Мурашко заявил, что темпы прироста зараженных COVID-19 сократились на шесть процентов

25 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость COVID-19, превышающая средние показатели по стране, наблюдается в 32 регионах.

По ее словам, рост случаев зафиксирован в 83 субъектах, а динамики нет лишь в Башкортостане и на Чукотке.

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