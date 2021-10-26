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Россиян предупредили о возможном росте числа аварий с лифтами

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Россиян предупредили о возможном росте числа аварий с лифтами
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Количество происшествий с лифтами в будущем может вырасти: это связано с массовым переходом на импортные лифты, качественное обслуживание которых стоит слишком дорого. Кроме того, в данный момент контроль состояния лифтов осуществляется недостаточно хорошо. Такое мнение высказали эксперты в разговоре с «Вечерней Москвой».

По мнению председателя Союза жилищных организаций Москвы, члена комитета Торгово-промышленной палаты РФ по жилищному и коммунальному хозяйству Константина Крохина, лифты в многоэтажных домах нередко находятся в плохом состоянии.

— В многоэтажных новостройках устанавливается некачественное лифтовое оборудование и производится некачественное обслуживание. Сейчас половина функций лифта — электроника, и, если она импортная, ее тяжело налаживать и настраивать: запчасти дорогие, валютный курс неустойчивый. Так что во всех жилых домах, кроме крупных бизнес-центров, состояние импортного оборудования плачевное, — отметил эксперт.

Крохин обратил внимание, что результаты планового осмотра лифтов часто искажаются. Без технического освидетельствования лифта жилищная инспекция не может принять дом в эксплуатацию, однако во многих случаях эти документы подделываются: в них указывается, что лифты в порядке, а на самом деле — нет, констатировал собеседник «ВМ».

По словам технического эксперта Национального лифтового союза Алексея Заточкина, лифтовое оборудование действительно контролируется недостаточно хорошо.

— К сожалению, у нас сейчас такая ситуация в стране, что контроль за лифтами в период эксплуатации со стороны надзорных органов практически не осуществляется. До 2010 года был Ростехнадзор, действовали их правила. А с 2010 до 2017 года лифты эксплуатировались, по сути, без правил: не было никаких предписаний, как они должны работать и кем обслуживаться, — рассказал специалист.

Новые правила начали действовать летом 2017-го, однако контроль за их соблюдением не определен до сих пор, отметил Заточкин.

По словам Крохина, специалисты, ответственные за состояние лифтового оборудования, просто не успевают обслуживать лифты правильно.

— В крупных лифтовых компаниях нагрузка на одного механика — от 60 до 80 лифтов. Получается, что механики тоже не успевают проводить нормальное обслуживание, у них просто нет на это времени. Все работают до какого-нибудь инцидента. Сейчас это участилось из-за большого количества новостроек и реорганизации, при которой сокращается персонал, и это тоже сказывается на надежности, — заключил эксперт.

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