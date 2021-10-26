Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Циркачи рассказали, как выживают в условиях пандемии

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Циркачи рассказали, как выживают в условиях пандемии
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Правительство РФ окажет финансовую помощь государственным цирковым организациям в условиях пандемии. Проект распоряжения уже принят.

Аскольд Запашный, художественный руководитель Большого московского цирка, дрессировщик, и Андрей Дементьев-Корнилов, клоун, дрессировщик и режиссер, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, как цирки выживают в пандемию и эффективна ли для них выделяемая помощь.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Как цирки выживают в пандемию

— Сейчас поддержка со стороны правительства важна, и спасибо за то, что выделяют финансирование. Есть печальный опыт пандемии, и он сказался на нашей профессии. Большинство из нас ничего, кроме как отдавать себя цирковому искусству, не умеет. Это здорово, потому что расходы большие: животных нужно кормить, репетировать с ними, ухаживать. Все, кто занят в процессе по уходу за ними, должны находиться в определенном тонусе, и он возможен только благодаря тому, что будет заработная плата, — сказал Андрей Дементьев.

Аскольд Запашный отметил, что сложившаяся ситуация — непростая, и для ее решения нужно объединиться, чтобы «выплыть на берег».

— Мы хотим, чтобы все вернулось на круги своя. Но ныть, чтобы нам дали больше, не очень справедливо. Спасибо за любую помощь. Нам нужно не только выжить, но и сохранить высокое качество. Сохранение профессионалов — это задача организации. Если мы говорим о русском цирке, то у нас есть еще и животные. Кормление, сохранение имущественного комплекса и зарплат — это наша задача. Мы делаем для этого все. Помощь — это поддержание, а не главное, на что мы рассчитываем, — сказал Аскольд Запашный.

На прошлой неделе Московскому цирку на Цветном бульваре исполнился 141 год. «Вечерка» пообщалась с артистами цирка и узнала, чем гордится это легендарное место.

Читайте также:
Цирк на Цветном бульвареЦиркРосгосцирк
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте