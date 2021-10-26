Циркачи рассказали, как выживают в условиях пандемии

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Правительство РФ окажет финансовую помощь государственным цирковым организациям в условиях пандемии. Проект распоряжения уже принят.

Аскольд Запашный, художественный руководитель Большого московского цирка, дрессировщик, и Андрей Дементьев-Корнилов, клоун, дрессировщик и режиссер, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, как цирки выживают в пандемию и эффективна ли для них выделяемая помощь.

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Как цирки выживают в пандемию

— Сейчас поддержка со стороны правительства важна, и спасибо за то, что выделяют финансирование. Есть печальный опыт пандемии, и он сказался на нашей профессии. Большинство из нас ничего, кроме как отдавать себя цирковому искусству, не умеет. Это здорово, потому что расходы большие: животных нужно кормить, репетировать с ними, ухаживать. Все, кто занят в процессе по уходу за ними, должны находиться в определенном тонусе, и он возможен только благодаря тому, что будет заработная плата, — сказал Андрей Дементьев.

Аскольд Запашный отметил, что сложившаяся ситуация — непростая, и для ее решения нужно объединиться, чтобы «выплыть на берег».

— Мы хотим, чтобы все вернулось на круги своя. Но ныть, чтобы нам дали больше, не очень справедливо. Спасибо за любую помощь. Нам нужно не только выжить, но и сохранить высокое качество. Сохранение профессионалов — это задача организации. Если мы говорим о русском цирке, то у нас есть еще и животные. Кормление, сохранение имущественного комплекса и зарплат — это наша задача. Мы делаем для этого все. Помощь — это поддержание, а не главное, на что мы рассчитываем, — сказал Аскольд Запашный.

На прошлой неделе Московскому цирку на Цветном бульваре исполнился 141 год. «Вечерка» пообщалась с артистами цирка и узнала, чем гордится это легендарное место.