Москвичам рассказали о ходе строительства тоннеля БКЛ на юго-востоке города

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Возведение тоннелепрохода между станциями «Печатники» и «Нагатинский затон» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро осуществляется в соответствии с запланированным графиком работ. Об этом сообщил директор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов во вторник, 26 октября.

Данная компания является оператором программы развития московской подземки.

— Продолжается строительство двухпутного тоннеля между станциями «Печатники» и «Нагатинский затон» БКЛ метро — щит-гигант «Виктория» диаметром 10 метров уже прошел 1305 из 1692 метров, что составляет более чем три четверти запланированного пути, и ведет работы в штатном режиме под акваторией Москвы-реки, — заявил он.

Юрий Кравцов добавил, что в ходе строительных работ произошел несущественный выход воздуха. Это связано с расположенными близко к тоннелю песчано-галечниковыми грунтами.

Однако на возведение пролета между станциями эта ситуация никак не повлияла.

— Все узлы и агрегаты «Виктории» находятся в исправном состоянии, и работы продолжаются согласно установленному графику, — заключил директор «Мосинжпроекта».

Также заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что строительные работы московской БКЛ метро планируется закончить на год раньше срока — в 2022 году.

По словам заммэра, уже в текущем году для пассажиров одновременно откроются сразу десять станций метро.