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Жилой дом по реновации возведут на Тайнинской улице в СВАО Москвы

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жилой дом по реновации возведут на Тайнинской улице в СВАО Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Тайнинская улица Карта всех событий

Многоэтажный жилой дом по программе реновации жилищного фонда построят на Тайнинской улице в Северо-Восточном административном округе (СВАО) столицы. Проект возведения здания уже согласовали в Москомэкспертизе. Об этом сообщил председатель комитета Валерий Леонов во вторник, 26 октября.

В двухсекционной новостройке предусмотрено 176 квартир. Некоторые из них оснастят оборудованием для маломобильных горожан.

На территории дома расположатся проезды, тротуары и автостоянки. Во дворах специалисты установят детские и спортивные площадки, оборудуют зоны отдыха, высадят цветники и деревья, организуют пространство для мусорных контейнеров, а также разобьют газоны.

Первый этаж многоэтажки отдадут под технические помещения. Фасад здания выполнят из керамического кирпича с навесными панелями.

— Во всех домах, возводимых в рамках программы реновации, реализуется полная внутренняя отделка помещений согласно постановлению правительства Москвы. Так, жители могут комфортно переезжать сразу после ввода дома в эксплуатацию. В квартирах, помимо косметического ремонта — укладки плитки и ламината, оклейки стен — устанавливают двери, сантехнику, осветительные приборы и электроплиту, — передает официальный сайт мэра Москвы слова Валерия Леонова.

Также 26 октября заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что с января по октябрь текущего года в Москве по программе реновации под заселение передали 50 новых жилых корпусов.

По его словам, общая площадь всех пятидесяти объектов составляет 594,7 тысячи квадратных метров.

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