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Пациент психбольницы в Астрахани совершил побег из-под стражи

Иван Юминов

Происшествия
Пациент психбольницы в Астрахани совершил побег из-под стражи
Фото: Пресс-служба УМВД России по Астраханской области

Пациент психиатрической больницы в Астрахани Магомед Алханов совершил побег из-под стражи. Об этом сообщили в пресс-центре МВД во вторник, 26 октября.

— Сотрудниками УМВД России по Астраханской области разыскивается Алханов Магомед Хасанович 1982 года рождения, осужденный по статье «Бандитизм», который 26 октября 2021 года совершил побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы по улице Началовское шоссе, 15 (город Астрахань), — говорится в сообщении ведомства.

Пациент психбольницы в Астрахани совершил побег из-под стражиФото: Пресс-служба ГУ МВД России

Полиция совместно с другими правоохранительными структурами пытается обнаружить и задержать преступника. Информацию о подозрительных людях или транспортных средствах стоит сообщать по телефонам «112», «102» или 8 (8512) 40-01-16, отмечает «МВД Медиа».

21 августа сотрудники полиции задержали всех семерых осужденных, которые сбежали из психоневрологического диспансера в Бурятии.

Осужденные за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражи и вымогательство проходили принудительное лечение в республиканском психдиспансере. Им удалось сбежать во время беспорядков. Их поисками занимались сотрудники ОМОНа и СОБРа.

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