Всех беглецов из психдиспансера в Бурятии задержали

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сотрудники полиции задержали всех семерых осужденных, которые сбежали в субботу из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Осужденные за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражи и вымогательство проходили принудительное лечение в республиканском психдиспансере. Им удалось сбежать во время беспорядков. В результате инцидента травмы получил санитар учреждения.

Их поисками занимались сотрудники ОМОНа и СОБРа. На место инцидента также приехали руководители МВД Бурятии.

Недавно сообщалось еще об одном массовом побеге. Из ИВС ночью 6 августа, в промежутке с 02:30 до 05:30, сбежали пятеро заключенных. Среди них — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и ряде других преступлений.

12 августа Следком предъявил обвинение в превышении полномочий сотрудникам ИВС в Истре.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по МО Ольги Врадий, один из сотрудников ИВС намеренно выключил камеры видеонаблюдения, фиксирующие происходящее в коридоре и в дежурной части. После этого он и второй обвиняемый дежурный оставили свой пост без присмотра и пошли спать.