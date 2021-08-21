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Семь осужденных сбежали из бурятского психоневрологического диспансера

Михаил Алимов

Происшествия
Семь осужденных сбежали из бурятского психоневрологического диспансера
Фото: СУ СК России по Свердловской области

Из психоневрологического диспансера в Бурятии сбежали семеро осужденных на принудительное лечение. Об этом в субботу, 21 августа, сообщил глава региона Алексей Цыденов.

— Произошел побег из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района, где проходят принудительное лечение осужденные, — написал он на своей странице в Facebook.

На данный момент известно о семи сбежавших. В район медучреждения выдвинулись сотрудники ОМОНа и СОБРа. На место инцидента также выдвинулись руководители МВД Бурятии. Жителей просят быть внимательными и следить за детьми, передает ТАСС.

Недавно сообщалось еще об одном массовом побеге. Из ИВС ночью 6 августа, в промежутке с 02:30 до 05:30, сбежали пятеро заключенных. Среди них — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и ряде других преступлений.

12 августа Следком предъявил обвинение в превышении полномочий сотрудникам ИВС в Истре.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по МО Ольги Врадий, один из сотрудников ИВС намеренно выключил камеры видеонаблюдения, фиксирующие происходящее в коридоре и в дежурной части. После этого он и второй обвиняемый дежурный оставили свой пост без присмотра и пошли спать.

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