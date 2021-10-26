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В ГИБДД назвали превышение скорости самым частым нарушением на улицах Москвы

Виктория Сикерина

Происшествия
В ГИБДД назвали превышение скорости самым частым нарушением на улицах Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сотрудники ГИБДД Москвы за 9 месяцев с начала года зарегистрировали и пресекли более 24,1 миллиона административных правонарушений на дорогах города. Самым частым из них оказалось превышение скорости от 20 до 40 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД во вторник, 26 октября.

В ведомстве уточнили, что в указанное число нарушений входят и те, которые зафиксировали комплексы фото- и видеофиксации.

На втором месте рейтинга правонарушений оказалось несоблюдение дорожных знаков и разметки. На третьем — нарушение расположения автомобиля на проезжей части, встречной полосе движения или во время обгона.

— Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств. Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками, — говорится в сообщении ГИБДД.

26 октября в интервью «Вечерней Москве» глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин рассказал о том, насколько остро стоит проблема автоугона в столице, как преступники чаще всего вскрывают автомобили и что можно сделать, чтобы обезопасить свой транспорт от похитителей.

Представитель ГУ МВД по городу подчеркнул, что противодействие автоугонам является одним из важнейших направлений деятельности московской полиции.

По его словам, за прошедшие пять лет правоохранительным службам города удалось сократить количество совершаемых в столице краж и угонов транспортных средств.

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