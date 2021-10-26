Новый дом по реновации построят на улице Проходчиков на северо-востоке столицы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Проходчиков, 3 Карта всех событий

Многоэтажку по программе реновации жилищного фонда возведут на улице Проходчиков, 3, на месте расселенного дома в Москве. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин во вторник, 26 октября.

По его словам, такая мера позволит выполнить плановое переселение горожан. Начало строительства запланировано после демонтажа старой пятиэтажки.

Глава ведомства уточнил, что в Ярославском районе города предусмотрены уже две стартовые площадки для возведения новостроек по реновации. Здесь расположится около 19 тысяч квадратных метров жилья.

При этом всего в районе предстоит переселить 53 дома. В них проживает более восьми тысяч москвичей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов заявил, что многоэтажный жилой дом по программе реновации жилищного фонда построят на Тайнинской улице в Северо-Восточном административном округе (СВАО) столицы. Проект возведения здания уже согласовали.

По словам председателя ведомства, в двухсекционной новостройке предусмотрено 176 квартир. Некоторые из них оснастят оборудованием для маломобильных горожан.