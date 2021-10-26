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Меркель уведомили об окончании ее полномочий на посту канцлера Германии

Иван Юминов

В мире
Меркель уведомили об окончании ее полномочий на посту канцлера Германии
Фото: bundeskanzlerin.de

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера.

Аналогичные уведомления получили вице-премьер Олаф Шольц, министры правительства Меркель и министр ведомства канцлера Хельге Браун. До этого Штайнмайер поручил Меркель исполнять обязанности канцлера до избрания ее преемника.

Бундестаг провел учредительное заседание в Берлине во вторник, 26 октября. Депутаты избрали новым президентом бундестага Бербель Бас из социал-демократической партии Германии.

Канцлер и министры правительства должны сложить полномочия с первого заседания бундестага нового созыва, отмечает РИА Новости.

23 октября Меркель рассказала, что еще в 2001 году во время выступления президента России Владимира Путина в бундестаге осознала наличие серьезных политических разногласий с ним. Она отметила, что не могла представить себе дальнейшие политические действия Путина.

Также экс-канцлер не думала о возникновении настоящих военных действий на востоке Украины. По словам Меркель, влияние Германии в мире снижается, несмотря на богатство страны.

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