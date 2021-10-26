Скончалась старейшая мотоциклистка России Лия Клюйкова
Умерла старейшая байкерша России и мира — Лия Клюйкова. Женщина ушла из жизни в возрасте 90 лет. Об этом рассказали представители мотоклуба «Ночные валькирии».
— Лия Яковлевна была прекрасным примером жизнелюбия, стойкости и позитива. Своей любовью к мотоциклам она давала отличный пример нашему подрастающему поколению! — говорится в посте мотоклуба.
Впервые на мотоцикл Лия Клюйкова села в 1949 году, когда ей было 18 лет. Клюйкова возглавляла Совет ветеранов мототуризма России, участвовала во всех крупных мотомероприятиях.
Кроме того, она принимала участие в различных гонках и даже в свадебное путешествие отправилась на двухколесном транспорте. В 2020 году она заболела коронавирусом, но смогла справиться с болезнью.
В мотоклубе добавили, что в их памяти Лия Клюйкова навсегда останется легендарной женщиной на красной «Явушке».
Похороны мотоциклистки состоялись 26 октября.