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Скончалась старейшая мотоциклистка России Лия Клюйкова

Дарья Чентаева

Общество
Скончалась старейшая мотоциклистка России Лия Клюйкова
Фото: vk / soft660

Умерла старейшая байкерша России и мира — Лия Клюйкова. Женщина ушла из жизни в возрасте 90 лет. Об этом рассказали представители мотоклуба «Ночные валькирии».

— Лия Яковлевна была прекрасным примером жизнелюбия, стойкости и позитива. Своей любовью к мотоциклам она давала отличный пример нашему подрастающему поколению! — говорится в посте мотоклуба.

Впервые на мотоцикл Лия Клюйкова села в 1949 году, когда ей было 18 лет. Клюйкова возглавляла Совет ветеранов мототуризма России, участвовала во всех крупных мотомероприятиях.

Кроме того, она принимала участие в различных гонках и даже в свадебное путешествие отправилась на двухколесном транспорте. В 2020 году она заболела коронавирусом, но смогла справиться с болезнью.

В мотоклубе добавили, что в их памяти Лия Клюйкова навсегда останется легендарной женщиной на красной «Явушке».

Похороны мотоциклистки состоялись 26 октября.

СмертьНижний Новгородмотоциклист
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