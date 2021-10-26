Молдавия закупит миллион кубометров газа у голландской компании Vitol

Фото: pixabay.com

Голландская компания Vitol выиграла тендер молдавского предприятия Energocom на поставку одного миллиона кубометров газа. Об этом сообщили в молдавском агентстве публичной собственности правительства во вторник, 26 октября.

— Голландская компания Vitol, входящая в тройку крупнейших перевозчиков нефтепродуктов в мире, выиграла тендер, объявленный Energocom, — говорится в сообщении.

Согласно контракту, Vitol поставит в Молдавию миллион кубометров газа в среду, 27 октября, отмечается на странице ведомства в Facebook.

22 октября парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране. Документ предусматривает действие данного положения с 22 октября по 20 ноября.

За это время комиссия по чрезвычайным ситуациям «создаст условия для оперативной закупки недостающих объемов природного газа», в том числе «путем отступления от нормативных положений». Во время брифинга премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что в октябре республика импортирует из России газа на треть меньше нужных объемов.