Роскомнадзор предложил запретить нецензурную лексику в онлайн-кинотеатрах

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Роскомнадзор предложил запретить использование нецензурной лексики в онлайн-кинотеатрах. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн во вторник, 26 октября.

— На заседании Общественного совета Роскомнадзора звучали предложения распространить запреты, касающиеся телевизионных каналов, на кабельные каналы и на аудиовизуальные сервисы, то есть на онлайн-кинотеатры, — рассказал парламентарий.

Отсутствие подобных ограничений, по его словам, провоцирует владельцев онлайн-кинотеатров на производство заведомо провокативного продукта. Значительное число сериалов у таких сервисов содержит множество ненормативной или близкой к бранной лексики, подчеркнул он.

Вопрос о форме и типах ограничений является дискуссионным, уточнил депутат. Речь идет лишь об ограничениях для сервисов, производящих контент для россиян, приводит слова Хинштейна Интерфакс.

18 октября депутат Госдумы Виталий Милонов в письме главе Роскомнадзора Андрею Липову предложил блокировать музыкальные сервисы, которые имеют пропагандирующий суицидальные мысли контент.

В обращении говорится, что владельцев таких сервисов необходимо обязать передавать психологам данные тех пользователей, которые создают музыкальные подборки с суицидальной тематикой. В связи с этим Милонов предложил проверять все действующие на территории России мультимедиасервисы.