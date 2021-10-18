Милонов предложил блокировать «суицидальные плейлисты» в музыкальных сервисах

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В России предложили блокировать музыкальные сервисы, которые имеют пропагандирующий суицидальные мысли контент. Соответствующее письмо депутата Государственной думы РФ Виталия Милонова на имя руководителя Роскомнадзора Андрея Липова есть в распоряжении «Вечерней Москвы».

В обращении говорится, что владельцев таких сервисов необходимо обязать передавать психологам данные тех пользователей, которые создают музыкальные подборки с суицидальной тематикой.

— Такие подборки не вызывают ничего, кроме оторопи и беспокойства. Более того, можно предположить, что их существование может подтолкнуть подростков к совершению страшных преступлений или причинению вреда самим себе. Известно, что массовая культура и внешние атрибуты в определенном возрасте играют важную роль в жизни детей и подростков. Поэтому прослушивание такой музыки вкупе с нездоровым ажиотажем вокруг недавних трагических случаев со стрельбой в отечественных учебных заведениях могут привести к печальным последствиям, — говорится в письме.

В связи с этим Милонов предложил проверять все действующие на территории России мультимедиасервисы.

В подростковом возрасте большинство детей ищет способы самовыражения, которые впоследствии могут вылиться в формирование весьма неординарного образа. Разноцветные волосы, пирсинг, яркая косметика, татуировки и откровенные наряды — все это признаки эпатажа, которые подрастающее поколение использует для своей идентификации.

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