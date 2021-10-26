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В Германии оценили угрозы от сертификации «Северного потока — 2»

Иван Юминов

Политика
В Германии оценили угрозы от сертификации «Северного потока — 2»
Фото: nord-stream2.com

Министерство экономики и энергетики Германии направило в Федеральное сетевое агентство заключение по сертификации проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Bloomberg во вторник, 26 октября.

— Минэкономики завершило анализ последствий процесса сертификации «Северного потока — 2» для безопасности снабжения и сегодня передало его в Федеральное сетевое агентство. Министерство экономики и энергетики приходит в своей оценке к выводу, что выдача сертификата не угрожает безопасности газоснабжения ФРГ и ЕС, — говорится в сообщении ведомства.

Минэкономики в процессе разработки заключения консультировалось с другими членами Евросоюза. Возможность обсудить вопрос получили Эстония, Италия, Латвия, Литва, Австрия, Польша, Словакия, Чехия и Венгрия.

Агентство продолжит процедуру сертификации, а также изучит дальнейшие условия, необходимые с правовой точки зрения. В частности, регулятор рассмотрит вопрос независимости оператора трубопровода от поставщика.

Процесс заключения занимает четыре месяца, сертификация была начата 8 сентября. Затем проект решения сетевого агентства будет передан в Еврокомиссию, отмечает Bloomberg.

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