В Госдуме назвали воровством решение суда Амстердама о золоте скифов

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Решение суда Амстердама о передаче Украине золота скифов является обыкновенным воровством. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев во вторник, 26 октября.

— Обыкновенное воровство, прикрытое ширмой европейского правосудия. Ведь соглашение о передаче крымских ценностей было заключено между музеями: четырьмя крымскими — Восточно-Крымским историко-культурным музеем-заповедником, Центральным музеем Тавриды, Бахчисарайским историко-культурным, заповедником «Херсонес Таврический» — и двумя из Европы — музеем города Бонна и музеем Алларда Пирсона в Амстердаме, — рассказал парламентарий.

Россия и Украина, по его словам, не имеют к этому отношения, ведь речь идет о споре между музеями. Скифское золото следует вернуть туда, куда обещали в Бонне и Амстердаме в 2013 году: в Крым, подчеркнул депутат.

Драгоценности не являются киевскими, так как их нашли в Крыму, напомнил Журавлев. Экспонаты должны, как уточнил он, храниться там вне зависимости от государственной принадлежности полуострова.

Одна из крупнейших в мире коллекций российского художника Казимира Малевича находится в музее Стеделейк в Амстердаме. Районный суд Курска может решить, что картины следует вернуть в Россию, так как Малевич жил в этом городе более десяти лет, приводит слова Журавлева РИА Новости.

26 октября Амстердамский апелляционный суд постановил передать украинской стороне скифское золото. В феврале 2014 года драгоценную коллекцию из двух тысяч экспонатов вывезли на выставку в Амстердам из четырех музеев, расположенных в Крыму.