Украина предложила России немедленно продлить контракт на транзит газа

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Украина предлагает России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания нынешнего. Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон во вторник, 26 октября.

— Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт — не дожидаясь 2024 года. Возможность есть, — рассказал представитель организации.

Киев, по его словам, «хоть сегодня» готов подписать соглашение на 10-15 лет. Для этого потребуется обеспечить объемы транзита не менее 45 миллиардов кубометров в год, но Россия не ответила на данное предложение, уточнил Макогон.

Обещания сохранить транзит через Украину после запуска газопровода «Северный поток — 2» якобы носят декларативный характер, уверен он. Россия уже использует газ как оружие, это видно из цен на топливо, а также приостановки работы многих предприятий в Европе, приводит слова Макогона РИА Новости.

21 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления в клубе «Валдай» пообещал, что если регулятор в Германии сертифицирует оператора газопровода «Северный поток — 2», то увеличение поставок газа в Европу возможно на следующий день. По его словам, Россия готова поставить 17,5 миллиарда кубометров.

По подсчетам главы государства, поставки газа через новый проект будут в 5,6 раза экологичнее, чем при транзите через Украину. Газпром, как уточнил Путин, уже увеличил поставки топлива в Европу на 8,7 процента.