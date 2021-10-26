Украина предложила России немедленно продлить контракт на транзит газа
Украина предлагает России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания нынешнего. Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон во вторник, 26 октября.
— Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт — не дожидаясь 2024 года. Возможность есть, — рассказал представитель организации.
Киев, по его словам, «хоть сегодня» готов подписать соглашение на 10-15 лет. Для этого потребуется обеспечить объемы транзита не менее 45 миллиардов кубометров в год, но Россия не ответила на данное предложение, уточнил Макогон.
Обещания сохранить транзит через Украину после запуска газопровода «Северный поток — 2» якобы носят декларативный характер, уверен он. Россия уже использует газ как оружие, это видно из цен на топливо, а также приостановки работы многих предприятий в Европе, приводит слова Макогона РИА Новости.
21 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления в клубе «Валдай» пообещал, что если регулятор в Германии сертифицирует оператора газопровода «Северный поток — 2», то увеличение поставок газа в Европу возможно на следующий день. По его словам, Россия готова поставить 17,5 миллиарда кубометров.
По подсчетам главы государства, поставки газа через новый проект будут в 5,6 раза экологичнее, чем при транзите через Украину. Газпром, как уточнил Путин, уже увеличил поставки топлива в Европу на 8,7 процента.