Пожар произошел в торговом центре на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Гарибальди, 6 Карта всех событий

Возгорание произошло в одном из торговых центров на юго-западе города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 26 октября.

Инцидент произошел на улице Гарибальди, дом 6. От здания поднимался густой серый дым.

Очевидец происшествия, как уточнил собеседник «ВМ», видел выброс пламени из трубы центра. Из-за пожара была проведена эвакуация посетителей и персонала.

Пожарным удалось ликвидировать горение в 21:53 по московскому времени. Причиной инцидента стало возгорание жировых отложений в вытяжке, площадь пожара составила пять квадратных метров.

25 октября на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы загорелся дом № 30. По словам источника «ВМ», из окна второго этажа здания валил дым.

Людей из здания эвакуировали. В столичном ГУ МЧС информацию о пожаре подтвердили, уточнив, что возгорание случилось на втором этаже трехэтажного административного здания.