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Дом горит на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Дом горит на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 30 Карта всех событий

В центре столицы на 1-й Тверской-Ямской улице горит дом. Из здания эвакуированы люди. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», возгорание произошло в доме 30 на указанной улице.

— Из окна второго этажа исходит дым. Люди из здания эвакуированы, — сказал источник «ВМ», добавив, что пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.

В Сети появилось видео с места происшествия.

Видео: Telegram / РЕН ТВ

В столичном ГУ МЧС информацию о пожаре подтвердили, уточнив, что возгорание случилось на втором этаже трехэтажного административного здания.

— Площадь пожара устанавливается. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, — заключили в пресс-службе ведомства.

В среду днем, 20 октября, пожар случился по адресу бульвар Андрея Тарковского, в районе станции метро «Рассказовка» в Новой Москве.

Напротив дома № 6 по данному адресу произошло возгорание бытовок. По данным МЧС, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. В 14:22 пожар удалось ликвидировать.

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