Горит стройка в районе метро «Рассказовка» в Москве

Фото: Telegram / ЖК Рассказово соседи

Андрея Тарковского 6 Карта всех событий

Горит стройка в районе метро «Рассказовка». Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах в среду, 20 октября.

По предварительным данным, пожар произошел по адресу бульвар Андрея Тарковского. Напротив дома 6 по данному адресу произошло возгорание бытовок.

— Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров, — сообщил собеседник «ВМ».

1/4 Фото: vk / Ново-Переделкино 2/4 Фото: Telegram / ЖК Рассказово соседи 3/4 Фото: Telegram / ЖК Рассказово соседи 4/4 Фото: vk / Ново-Переделкино

В квартире воспламенились личные вещи и мебель. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Силами МЧС спасено шесть человек. В результате пожара два человека пострадали.

До этого сообщалось, что трое детей в возрасте 1,5 года, четырех и шести лет погибли во время пожара в частном доме под Нижним Новгородом. Пожар произошел 17 октября около 17:30 в частном жилом доме по улице Сенной рабочего поселка Вознесенское Нижегородской области. Спасатели эвакуировали из помещения 37-летнюю женщину. После тушения огня были обнаружены тела погибших детей. Женщину доставили в больницу.