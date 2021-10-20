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Горит стройка в районе метро «Рассказовка» в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Горит стройка в районе метро «Рассказовка» в Москве
Фото: Telegram / ЖК Рассказово соседи
Андрея Тарковского 6Карта всех событий

Горит стройка в районе метро «Рассказовка». Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах в среду, 20 октября.

По предварительным данным, пожар произошел по адресу бульвар Андрея Тарковского. Напротив дома 6 по данному адресу произошло возгорание бытовок.

— Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров, — сообщил собеседник «ВМ».

Фото: vk / Ново-Переделкино
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Фото: vk / Ново-Переделкино
Фото: Telegram / ЖК Рассказово соседи
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Фото: Telegram / ЖК Рассказово соседи
Фото: Telegram / ЖК Рассказово соседи
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Фото: Telegram / ЖК Рассказово соседи
Фото: vk / Ново-Переделкино
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Фото: vk / Ново-Переделкино

Позже в пресс-службе ГУ МЧС по городу заявили, что о пожаре стало известно в 13:11.

— По данному адресу происходило загорание строительных бытовок на территории стройплощадки. Пожарные незамедлительно приступили к ликвидации загорания. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 13:38 пожар был локализован, — отметили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что информации о пострадавших не поступало.

19 октября в жилом доме на юго-западе столицы произошел пожар. По данным пресс-службы МЧС по городу, возгорание произошло в квартире, расположенной на последнем этаже девятиэтажного дома на Большой Черемушкинской улице.

В квартире воспламенились личные вещи и мебель. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Силами МЧС спасено шесть человек. В результате пожара два человека пострадали.

До этого сообщалось, что трое детей в возрасте 1,5 года, четырех и шести лет погибли во время пожара в частном доме под Нижним Новгородом. Пожар произошел 17 октября около 17:30 в частном жилом доме по улице Сенной рабочего поселка Вознесенское Нижегородской области. Спасатели эвакуировали из помещения 37-летнюю женщину. После тушения огня были обнаружены тела погибших детей. Женщину доставили в больницу.

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