Прокуратура начала проверку после пожара на стройке в Новой Москве

Фото: Пресс-служба прокуратуры

Россия, Москва, поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, 6 Карта всех событий

Пожар на строительном объекте рядом со станцией метро «Рассказовка» потушили. Об этом в среду, 20 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

— Принятыми мерами в 14:22 открытое горение было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало, — заявили в ведомстве.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «ВМ», что надзорное ведомство начало проверку в связи с произошедшим пожаром.

— Проводится прокурорская проверка в связи с пожаром на территории строительного объекта в Новой Москве, — сказала Нефедова.

1/3 Фото: Пресс-служба прокуратуры 2/3 Фото: Пресс-служба прокуратуры 3/3 Фото: Пресс-служба прокуратуры

Пожар произошел днем 20 октября по адресу бульвар Андрея Тарковского, в районе станции метро «Рассказовка». Напротив дома 6 по данному адресу произошло возгорание бытовок. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

В квартире воспламенились личные вещи и мебель. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Силами МЧС спасено шесть человек. В результате пожара два человека пострадали.