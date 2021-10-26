На Украине раскритиковали сертификацию Германией «Северного потока — 2»

Фото: president.gov.ua

Министерство экономики и энергетики Германии не обсуждало с Украиной сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко во вторник, 26 октября.

— Министерство экономики и энергетики Германии предоставило германскому регулятору официальное заключение о том, что сертификация оператора «Северного потока — 2» не угрожает безопасности поставок газа в Германию и другие страны Европейского союза. При этом министерство отмечает перечень стран, с которыми были проведены соответствующие консультации, — рассказал представитель компании.

Среди них нет Украины, и это «очень печально», подчеркнул он. Киев, по его словам, является одним из основных транзитеров газа в Евросоюз.

Сертификация оператора газопровода несет критическую угрозу безопасности поставок газа в Германию и Европу, уверен Витренко. Газпром, как уточнил он, якобы показывает эту угрозу уже по всему Евросоюзу, искусственно ограничивая поставки.

Президент России Владимир Путин, по словам представителя «Нафтогаза», якобы сможет прекратить физический транзит через Украину после запуска нового газопровода. Затем европейские страны будут критически зависеть от поставок газа через «Северный поток — 2», отметил Витренко на странице в Facebook.

26 октября СМИ сообщили, что Минэкономики Германии направило в Федеральное сетевое агентство заключение по сертификации «Северного потока — 2». Ведомство пришло к выводу, что выдача сертификата проекту не угрожает безопасности газоснабжения страны и Евросоюза.

Министерство в процессе разработки заключения консультировалось с другими членами Евросоюза. Возможность обсудить вопрос получили Эстония, Италия, Латвия, Литва, Австрия, Польша, Словакия, Чехия и Венгрия.