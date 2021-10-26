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Привокзальную территорию станции Домодедово будущего МЦД-5 благоустроят

Дарья Чентаева

Город
Привокзальную территорию станции Домодедово будущего МЦД-5 благоустроят
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Специалисты благоустроят территорию площадью шесть тысяч квадратных метров рядом со станцией Домодедово будущего пятого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-5). Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

— Проект благоустройства реализуется Московской железной дорогой совместно с городским округом Домодедово с привлечением частных инвестиций. Здесь планируется разместить новый турникетный павильон с пандусом для маломобильных граждан, общественные туалеты, торговые объекты, а также наземную парковку для автомобилей на 70 машино-мест, — говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

По ее информации, на транзитной территории между двумя турникетными павильонами создадут единую пешеходную зону с торговыми объектами. Здесь установят современное уличное освещение, цветочные клумбы, лавочки, урны и велопарковку. Также перед входом в павильоны организуют удобную зону с лавочками и навесом для отдыха горожан.

Отмечается, что парковка для автомобилей будет располагаться вдоль железнодорожного полотна в стороне от пешеходной зоны. Также для удобства пассажиров торговые объекты будут направлены на сервисы первой необходимости и бытового обслуживания.

26 октября мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территорий у станций Москворечье, Курьяново и Перерва второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2).

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