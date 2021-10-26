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Турецкий суд отпустил под подписку о невыезде семерых россиян

Иван Юминов

Происшествия
Турецкий суд отпустил под подписку о невыезде семерых россиян
Фото: предоставлено очевидцем

Суд турецкой Антальи освободил под подписку о невыезде семерых россиян, которые подозреваются в поджоге леса. Об этом сообщили в генконсульстве России во вторник, 26 октября.

— Сегодня на основании ходатайства адвокатов судья принял решение об освобождении из-под стражи семерых российских граждан, подозреваемых в поджоге леса в окрестностях Антальи. Официальное уведомление о решении суда в генконсульство пока не поступило, — говорится в сообщении.

Россиян отпустили до окончания судебного процесса, приводит слова представителя генконсульства РИА Новости.

25 октября сообщалось о задержании группы россиян, совершавших поход по маршруту «Ликийская тропа» в окрестностях Антальи. Согласно информации, полученной в местном жандармском управлении, семь граждан были задержаны по подозрению в поджоге лесного массива в районе Чагларджа.

Турецкие правоохранители в присутствии переводчика расспросили россиян и свидетелей по делу. В этот же день сотрудник российской дипмиссии приехал в жандармский участок и поговорил с задержанными.

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