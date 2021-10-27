«Длинная рука» или «Удочка»: МВД назвало самые популярные способы угона автомобилей в Москве

Фото: Пресс-служба ГИБДД

Наиболее распространенными способами автоугона в столице оказались вскрытие запорных устройств автомобиля специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью различных электронных сканирующих устройств. Об этом во вторник, 26 октября, рассказал «Вечерней Москве» глава пресс-службы ГУ МВД России по столице Владимир Васенин.



Одним из часто встречающихся способов Васенин назвал использование специального оборудования, получившего сленговое название «Длинная рука» или «Удочка».

Он также отметил, что, исходя из изучения материалов уголовных дел, выясняется, что при подготовке к преступлению злоумышленники зачастую проводят целый комплекс подготовительных мероприятий.

— Они подготавливают технические средства и инструменты, наблюдают за парковками и стоянками, изготавливают поддельные серийные знаки и документы на машину, — заключил Васенин.



Ранее Владимир Васенин рассказал в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» о том, насколько остро стоит проблема автоугона в городе, и о том, что можно сделать, чтобы обезопасить свой автомобиль от похитителей.