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«Папина замена на эстраде»: Эмин показал, как занимается с дочкой у фортепиано

Юлия Курганова

Общество
«Папина замена на эстраде»: Эмин показал, как занимается с дочкой у фортепиано
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певец Эмин Агаларов опубликовал в личном блоге Instagram видео с подросшей дочкой Афиной. Девочка заметно подросла, а ее волосы уже укладывают в прическу с косой.

В кадре музыкант занимается с малышкой у фортепиано, обучая ее игре. И юная наследница Агаларова уже подыгрывает знаменитому папе на инструменте.

— Первые уроки музыки начинаем с Elvisa, — подписал ролик Эмин.

Подписчики умилились посту артиста и написали много теплых слов в комментариях.

«Эмин, какой же ты милый папа, и самая красивая принцесса Афина»; «Здорово, прививаем с детства любовь к музыке»; «Девочке повезло с таким любящим папой!»; «Папина замена на эстраде», — восхитились фолловеры.

Напомним, Эмин Агаларов был дважды женат. В первом браке с Лейлой Алиевой у него родились близнецы Али и Микаил, которым уже по 12 лет. Позже артист усыновил девочку Амину. А от союза с моделью Аленой Гавриловой артист воспитывает дочь Афину, ей в этом году исполнится три года.

Эмин показал утреннюю прогулку с младшей дочкой. Певец и бизнесмен часто публикует в Сети фото своей дочери Афины. Но на всех снимках не разглядеть лица девочки. Артист фотографирует малышку или спиной к камере, или в темных очках. Он поделился на своей странице в Instagram фото, на котором позировал с дочкой на берегу реки.

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