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«Продукты из ниоткуда»: в ОНФ рассказали о нарушениях в поставках социального питания

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Продукты из ниоткуда»: в ОНФ рассказали о нарушениях в поставках социального питания
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россельхознадзор благодаря материалам Общероссийского народного фронта (ОНФ) за три месяца выявил больше 100 нарушений в цепочках поставок продукции в социальные учреждения. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев.

По его словам, благодаря действующей системе прослеживаемости товаров Россельхознадзор в режиме онлайн видит, кто и откуда поставляет продукцию, где она становится полуфабрикатом и кто везет ее до конечного потребителя. Как отметил собеседник «ВМ», в настоящее время эта система — «самый продвинутый инструмент» контроля качества товаров. С ее помощью выявляются разные типы нарушений: от неправильно заполненных документов до подлога и фальсификации продукции.

— Свою важную роль эта система играет и в социальном питании. Эксперты бюро расследований ОНФ передают в Россельхознадзор информацию о торгах на организацию питания (в больницах, школах и детских садах), которые прошли по заниженным ценам, или сообщают, откуда пришла информация об отравлениях. Как раз через эту систему обнаруживаются нарушения в поставках. Из ниоткуда появляются масло и мясо — просто ставятся на баланс. Дальнейшие проверки, как правило, доказывают нарушения. По материалам ОНФ с июля по сентябрь 2021 года выявлено уже более 100 нарушений в цепочках поставок в социальные учреждения, — сказал Алексеев.

При этом в махинаторской цепочке могут участвовать пять–шесть перекупщиков из разных регионов, отметил эксперт. Борьба с нарушителями «должна вестись со всей строгостью закона», убежден он. Алексеев также выразил надежду, что недавнее поручение президента РФ Владимира Путина Генеральной прокуратуре о дополнительных проверках будет способствовать этой цели.

— Это поможет еще жестче пресекать такие нарушения и наказывать тех, кто в угоду своему кошельку ставит под угрозу жизни людей, — заключил собеседник «ВМ».

В понедельник, 25 октября, Путин поручил Генпрокуратуре провести проверку исполнения законодательства в области обеспечения качества и безопасности продуктов. Срок выполнения поручения назначен до 31 декабря. Ответственным за его исполнение является генеральный прокурор Игорь Краснов.

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