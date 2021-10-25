Генпрокуратура проверит исполнение законов в сфере качества продуктов

Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить исполнение законодательства в области обеспечения качества и безопасности продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 25 октября.

— Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организациями требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, — говорится в поручении главы государства.

Срок выполнения поручения назначен до 31 декабря. Ответственным за его исполнение является генеральный прокурор Игорь Краснов, отмечается на сайте Кремля.

20 октября Путин заявил, что правительство должно представить меры для защиты сельхозпроизводителей и по сдерживанию цен на продукты. Российские производители могут захотеть повысить цены при увеличении стоимости удобрений, производимых на основе газа, предупредил он.

Кабмин и лично премьер-министр России Михаил Мишустин должны организовать эту работу, подчеркнул президент. Им, по словам главы государства, следует создать комплекс мер, направленных на нивелирование негативных последствий на мировых рынках.