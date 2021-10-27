«Поза сноубордиста»: эксперт рассказал, как вести себя в падающем лифте

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

При падении лифта необходимо согнуть ноги и стиснуть зубы. Кроме того, не стоит пытаться самостоятельно выбраться из кабины. Об этом «Вечерней Москве» рассказал технический эксперт Национального лифтового союза Алексей Заточкин.

По словам специалиста, при нахождении в падающем лифте необходимо занять правильное положение.

— Если есть ощущение, что кабина начала ускоряться либо вниз, либо вверх, нужно принять устойчивую позу, стоя на ногах, все сумки положить на пол. Принять позу сноубордиста: ноги чуть-чуть согнуть в коленях, зубы стиснуть, чтобы не произошел перелом, — рекомендовал специалист.

Он подчеркнул, что лифты надежно защищены от удара о землю: даже при обрыве тяговых канатов специальная система уловителей вовремя остановит кабину.

В случае неисправности не стоит пытаться самостоятельно покинуть лифт, рекомендовал собеседник «ВМ».

— Пока вы в лифте — вы в безопасности. Нужно вызвать помощь извне, позвонив диспетчеру. А если эта связь не работает — с помощью громких криков и стуков попросить кого-нибудь вызвать специализированную бригаду, — посоветовал Заточкин.

22 октября в жилом доме на улице Покрышкина упал лифт, в котором находилось десять человек. Жертв удалось избежать благодаря сработавшей системе безопасности.