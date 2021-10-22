В столичном жилом доме упал лифт, в котором находились шесть взрослых и четверо детей

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Покрышкина Карта всех событий

В жилом доме с высоты пятого этажа упал лифт, в котором находились шесть взрослых и четверо детей. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 22 октября, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел в жилом доме на улице Покрышкина.

— С высоты пятого этажа упал лифт, в котором, по предварительной информации, находились шесть взрослых и четверо детей. Между вторым и третьим этажами сработала техническая система безопасности, которая удержала лифт от падения, — рассказала Нефедова.

1/3 Фото: Пресс-служба прокуратуры 2/3 Фото: Пресс-служба прокуратуры 3/3 Фото: Пресс-служба прокуратуры

Она отметила, что столичная прокуратура проводит проверку. На месте находится заместитель Никулинского межрайонного прокурора Антон Михалюк.

31 августа 2021 года лифт 33-этажного дома в Одинцовском городском округе, с находившимися внутри женщиной и четырехмесячным ребенком, пролетел пять этажей.

Одинцовская городская прокуратура в ходе проверки даст оценку исполнению требований законодательства ответственными лицами, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования.