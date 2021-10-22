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В столичном жилом доме упал лифт, в котором находились шесть взрослых и четверо детей
В жилом доме с высоты пятого этажа упал лифт, в котором находились шесть взрослых и четверо детей. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 22 октября, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По словам представителя ведомства, инцидент произошел в жилом доме на улице Покрышкина.
— С высоты пятого этажа упал лифт, в котором, по предварительной информации, находились шесть взрослых и четверо детей. Между вторым и третьим этажами сработала техническая система безопасности, которая удержала лифт от падения, — рассказала Нефедова.
Она отметила, что столичная прокуратура проводит проверку. На месте находится заместитель Никулинского межрайонного прокурора Антон Михалюк.
31 августа 2021 года лифт 33-этажного дома в Одинцовском городском округе, с находившимися внутри женщиной и четырехмесячным ребенком, пролетел пять этажей.
Одинцовская городская прокуратура в ходе проверки даст оценку исполнению требований законодательства ответственными лицами, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования.
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