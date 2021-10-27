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Гинцбург заявил, что детскую вакцину от COVID-19 скоро зарегистрируют

Юлия Курганова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Гинцбург заявил, что детскую вакцину от COVID-19 скоро зарегистрируют
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Регистрация детской вакцины против коронавируса ожидается в скором времени, в настоящее время специалисты проводят фармакологическую экспертизу препарата. Об этом сообщилдиректор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Сейчас работают эксперты: проводится фармакоэкспертиза. Надеюсь, в скором времени на положительное решение о регистрации, — рассказал он, передает РИА Новости.

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11 октября главный врач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко сообщила, что вакцинация детей от COVID-19 в России может начаться в декабре 2021 года или в январе 2022 года. По ее словам, в данный момент проходят клинические испытания препарата.

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