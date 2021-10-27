Самолеты на Сахалине не могут приземлиться и вылететь из-за густого тумана

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Прилет и вылет 11 рейсов задержали в среду, 27 октября, в аэропорту Южно-Сахалинска из-за густого тумана. Об этом сообщили в аэропорту областного центра.

— Рейсы задержаны из-за очень густого тумана, — рассказали на аэровокзале.

Так, самолет из Новосибирска отправили на запасной аэродром в Хабаровск. Он должен был приземлиться в 08:35 (00:35 по московскому времени). Перенесли посадку воздушного судна из Москвы. Задержали прилет лайнеров из Владивостока и Курильска. Также не могут вылететь рейсы в Москву, Хабаровск, Новосибирск, Владивосток и несколько внутренних, сообщает ТАСС.

Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах во вторник, 26 октября. Известно, что в Домодедове задержали три рейса и шесть отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и восемь отменены. А в аэропорту Внуково задержаны два рейса и три отменены.