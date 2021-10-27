Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Самолеты на Сахалине не могут приземлиться и вылететь из-за густого тумана

Юлия Курганова

Общество
Самолеты на Сахалине не могут приземлиться и вылететь из-за густого тумана
Фото: Pexels

Прилет и вылет 11 рейсов задержали в среду, 27 октября, в аэропорту Южно-Сахалинска из-за густого тумана. Об этом сообщили в аэропорту областного центра.

— Рейсы задержаны из-за очень густого тумана, — рассказали на аэровокзале.

Так, самолет из Новосибирска отправили на запасной аэродром в Хабаровск. Он должен был приземлиться в 08:35 (00:35 по московскому времени). Перенесли посадку воздушного судна из Москвы. Задержали прилет лайнеров из Владивостока и Курильска. Также не могут вылететь рейсы в Москву, Хабаровск, Новосибирск, Владивосток и несколько внутренних, сообщает ТАСС.

Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах во вторник, 26 октября. Известно, что в Домодедове задержали три рейса и шесть отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и восемь отменены. А в аэропорту Внуково задержаны два рейса и три отменены.

Читайте также:
СамолетыЮжно-Сахалинскавиарейсы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте