Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 230 миллионов рублей украли при строительстве военных объектов в Арктике

Юлия Курганова

Происшествия
Более 230 миллионов рублей украли при строительстве военных объектов в Арктике
Фото: moscow-live

Сотрудники правоохранительных органов выявили многомиллионные хищения средств при строительстве военных объектов в Арктике. По данному делу задержаны двое подозреваемых.

Ими являются учредитель московского ООО «Спецстрой-1», а в дальнейшем глава АО «Главное управление обустройства войск» Евгений Горбачев, и его компаньон Александр Ашгибисов. Следователи установили, что они причастны к хищению примерно 232 миллионов из 4,3 миллиарда рублей, которые были выделены на строительство радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля.

Предприниматели не обеспечили поставки стройматериалов, заем не вернули, а деньги обналичили и украли.

Хищение бизнесмены попытались скрыть: в декабре 2015-го — июне 2016 года они подделали документы сдачи строительных работ на сумму более 508,7 миллиона рублей.

После обысков Горбачева и Ашгибисова задержали. В среду, 27 октября, суд изберет для них меру пресечения в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. Задержанные свою вину отрицают, сообщает издание «Коммерсант».

Ректору Шанинки Сергею Зуеву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина совместно с соучастниками похитил средства, которые принадлежали ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Эти средства были предоставлены фондом Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинка), ректором которой является обвиняемый, для выполнения научных исследований.

Читайте также:
Следствиехищения в особо крупных размерахАрктика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте