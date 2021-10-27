Более 230 миллионов рублей украли при строительстве военных объектов в Арктике

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Сотрудники правоохранительных органов выявили многомиллионные хищения средств при строительстве военных объектов в Арктике. По данному делу задержаны двое подозреваемых.

Ими являются учредитель московского ООО «Спецстрой-1», а в дальнейшем глава АО «Главное управление обустройства войск» Евгений Горбачев, и его компаньон Александр Ашгибисов. Следователи установили, что они причастны к хищению примерно 232 миллионов из 4,3 миллиарда рублей, которые были выделены на строительство радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля.

Предприниматели не обеспечили поставки стройматериалов, заем не вернули, а деньги обналичили и украли.

Хищение бизнесмены попытались скрыть: в декабре 2015-го — июне 2016 года они подделали документы сдачи строительных работ на сумму более 508,7 миллиона рублей.

После обысков Горбачева и Ашгибисова задержали. В среду, 27 октября, суд изберет для них меру пресечения в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. Задержанные свою вину отрицают, сообщает издание «Коммерсант».

Ректору Шанинки Сергею Зуеву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина совместно с соучастниками похитил средства, которые принадлежали ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Эти средства были предоставлены фондом Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинка), ректором которой является обвиняемый, для выполнения научных исследований.