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Диетолог объяснила, чем и кому опасен сахарозаменитель

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог объяснила, чем и кому опасен сахарозаменитель
Фото: Pixabay

Заменитель сахара может принести вред, если он низкого качества и употребляется человеком в избытке. Особенно сахарозаменитель опасен для сладкоежек. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

— Есть не очень хорошие сахарозаменители, а есть, например, стевия. Она полезна. Когда вместо сахара человек употребляет заменитель, с одной стороны, калорий нет. Но с другой — мозг уже готовится к принятию сахара. И если он «почувствовал» этот сладкий вкус, а сахара «не получил», то чувство голода может только усилиться. Конечно, все индивидуально. Если человек немного сахарозаменителя добавил — это нормально. А когда он имеет некую сахарную зависимость и резко переходит на подобные замены, у такого человека как раз может увеличиться аппетит, — предупредила врач-диетолог.

Как рассказывала Соломатина, при избыточном потреблении сахара организм человека начинает резко и стремительно стареть. Дело в том, что глюкоза, полученная из сахара, перерабатывается в жир, который быстро ухудшает состояние кожи. Более того, переизбыток этого продукта уменьшает количество магния, калия и кальция в организме человека.

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