Москвичам рассказали о горячей линии для горожан в самоизоляции

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Комплекс социального развития столицы возобновил работу горячей линии для тех жителей, которые нуждаются в помощи в самоизоляции. Каждый день с 08:00 до 21:00 по местному времени москвичи смогут обратиться по номеру +7 (495) 870 45 09. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 27 октября.

Среди оказываемых услуг представлен заказ лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой необходимости.

— Людям, входящим в группу риска, сейчас очень важно беречь себя и соблюдать режим самоизоляции. Поэтому мы возобновили прием заявок на предоставление социальных услуг на горячей линии Комплекса социального развития для тех москвичей, которым необходима помощь. К каждому звонку и обращению наши сотрудники подходят индивидуально, поскольку жителям нужны не только услуги, им нужно почувствовать заботу и внимание, — отметила заммэра.

По ее словам, горожане также могут обратиться на горячую линию с вопросом о психологической помощи в пандемию.

При этом в столице круглосуточно действует телефон неотложной психологической помощи 051 или +7 495 051 — при звонке с мобильного, а также онлайн-чат Don’t panic, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Анастасия Ракова уточнила, что социальные учреждения города будут работать в особом режиме с 28 октября по 7 ноября из-за осложнения ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Заместитель мэра заявила, что такие меры эффективно покажут себя в борьбе с пандемией.