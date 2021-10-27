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Комаровский рассказал, как отличить коронавирус от ОРВИ

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Комаровский рассказал, как отличить коронавирус от ОРВИ
Фото: Youtube / Ходят слухи

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как различить коронавирус от ОРВИ, симптомы которых на ранней стадии совпадают.

По словам врача, оба заболевания сопровождаются повышением температуры, слабостью, кашлем и насморком. При коронавирусе человек часто теряет обоняние, однако этот симптом может проявиться и при гриппе.

— При коронавирусе принципиально характерно то, что на второй неделе протекания болезни у вас возможно резкое ухудшение состояния, — отметил Комаровский.

Он напомнил, что при появлении первых признаков болезни необходимо уйти на самоизоляцию. Также врач порекомендовал тепло одеться, чаще пить и регулярно проветривать помещение.

— Если у вас очень высокая температура, тогда примите жаропонижающие средства. Обычно это «Парацетамол» либо «Ибупрофен». В любом случае поставьте в известность о своем состоянии вашего семейного врача, — цитирует специалиста «СтарХит».

Недавно Роспотребнадзор перечислил основные различия между симптомами коронавирусной инфекции, острого респираторного заболевания и гриппа. Так, например, при коронавирусе и гриппе температура у пациентов часто повышается, в то время как при ОРВИ — редко.

COVID-19 и грипп можно определить по усталости, кашлю, боли в суставах и головной боли, при этом при ОРВИ эти симптомы проявляются лишь иногда. Отмечается, что при коронавирусе пациенты не чихают вообще, при остальных двух инфекциях — достаточно часто.

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