Наталья Сергунина: Премия Чуковского поможет сориентироваться в современной детской литературе

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

20 октября в Москве объявили шорт-лист номинантов на соискание премии имени Корнея Чуковского. В список попали 28 участников, которые будут бороться за звание лучшего детского прозаика, поэта и переводчика детских книг. Премию учредило правительство Москвы в 2020 году для того, чтобы поддержать талантливых авторов и переводчиков.

— Конкурс проводится во второй раз. В этом году было подано почти 680 заявок более чем из 50 регионов России. Мы рады, что премия вызвала такой отклик в профессиональной среде. У нее действительно важная миссия: открыть новые имена и помочь родителям сориентироваться в современной детской литературе, — отметила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Заявки на участие принимали с 2 апреля по 16 августа от всех желающих. Далее был составлен шорт-лист, из которого жюри отберет шесть победителей. Их объявят во время церемонии награждения в ноябре.

Конкурсные произведения оценит жюри: прозаики, поэты, переводчики, эксперты в области детской литературы.

Участники будут бороться между собой в семи номинациях: «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет», «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет», «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до 7 лет», «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от 8 до 12 лет», «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до 7 лет», «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от 8 до 12 лет» и «Лучшее произведение для детей по мнению читателей». Победителя в последней номинации выберут с помощью читательского голосования в проекте «Активный гражданин».

Участница конкурса Елена Фельдман считает, что премия имени Корнея Чуковского — своеобразный маяк, который помогает ориентироваться в многообразии детских произведений.

— На мой взгляд, премия Корнея Чуковского выполняет очень важную миссию: повышает видимость новых книг и авторов. Не должно быть ситуации, когда о новых произведениях писателя узнают в основном из его соцсетей. Отследить новые книги сложно, поэтому нам нужно больше институтов, конкурсов и премий, которые помогут читателю ориентироваться в этом море и не дадут пропустить настоящие жемчужины. Премия имени Корнея Чуковского помогает нам в этом, — рассказала писательница.

По словам участников конкурса, премия уже успела стать одной из самых авторитетных, хотя проводится только во второй раз.

Ранее в октябре был объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе за 2021 год. Им стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна.