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«Осенний марафон» для находящихся в поиске работы горожан пройдет в Москве

Виктория Сикерина

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«Осенний марафон» для находящихся в поиске работы горожан пройдет в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Обучающие занятия для безработных жителей проведут в центре занятости «Моя карьера» в столице в рамках реализации акции «Осенний марафон». С помощью вебинаров горожане смогут увеличить эффективность трудоустройства на 30 процентов. Об этом сообщила директор организации Ирина Швец в среду, 27 октября.

Специалисты научат соискателей составлять успешное резюме, уверенно проходить собеседования и испытательный срок, а также пользоваться компьютерными программами и социальными сетями.

— Каждый человек, независимо от возраста, опыта работы и пола, испытывает стресс, находясь в поиске работы. Многие чувствуют неуверенность в своих силах, переживают, что получат отказ или их не пригласят на собеседование. Чтобы процесс был результативным, лучше обратиться за помощью к профессиональному консультанту центра «Моя карьера», — отметила Швец.

По ее словам, эксперт поможет человеку раскрыть таланты и потенциальные возможности, а также подберет для него подходящие вакансии и подготовит к беседе с работодателем.

Например, 1 ноября в 10:00 и 8 ноября в 14:00 безработным расскажут о правилах составления действенного резюме в рамках занятия «Как составить продающее резюме».

А 18 ноября в 10:00 состоится лекция «Собеседование».

С подробной программой акции можно познакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

22 октября центр «Моя карьера» провел для людей с инвалидностью День вакансий «Доступная работа». Участникам предложили более пятидесяти квотируемых рабочих мест, в их числе вакансии администратора, стажера, методиста и другие.

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