Центр подготовки персонала по методикам WorldSkills появится в РЖД

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Департамент экономической политик и развития Москвы подписал соглашение с первым участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» — компанией Российские железные дороги (РЖД). Теперь у перевозчика появится центр подготовки персонала по методикам WorldSkills. Об этом сообщил руководитель указанного ведомства Кирилл Пуртов в среду, 27 октября.

Уточняется, что в рамках национального проекта более 550 производителей получат поддержку от столицы. Им помогут наладить рабочие процессы и обучить сотрудников.

Такие меры улучшат условия для повышения уровня производительности труда и эффективности бизнеса, а также совершенствуют культуру и систему производства.

— В рамках соглашения с Москвой ОАО «РЖД» участвует в одном направлении национального проекта — формировании движения рационализаторов из числа сотрудников предприятия и повышении квалификации работников с использованием инфраструктуры WorldSkills. Но предприятия Москвы — участники национального проекта могут пройти курс обучения для руководителей, получить помощь в выходе на экспорт, воспользоваться адресной поддержкой, а также другими видами поддержки, направленными на повышение эффективности бизнеса, — передает официальный сайт мэра Москвы слова Кирилла Пуртова.

В октябре мэр столицы Сергей Собянин встретился со столичными призерами и победителями чемпионата профессионального мастерства WorldSkills.

По словам главы города, московская команда достойно выступает на европейском и мировом уровне, а на последнем российском чемпионате она смогла показать блестящий результат и заработала 55 процентов золотых медалей.